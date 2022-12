Verbund-Chef Strugl: Flächen für Ökoenergie fehlen

"Was uns fehlt, sind die Flächen", sagte er gestern, Mittwoch, im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.

Man sei ständig damit konfrontiert, dass Projekte blockiert oder verzögert würden, sagte Strugl. Einzelne Bundesländer seien "sehr zurückhaltend". Positiv hob Strugl das Burgenland hervor, wo der Verbund gemeinsam mit der Burgenland Energie eine Anlage baut, um aus Ökostrom grünen Wasserstoff zu erzeugen.

1,8 Milliarden Euro Abschöpfung

Die Bundesregierung wird bei den Energieunternehmen zwischen zwei und vier Milliarden Euro Gewinne abschöpfen, die sie dank der hohen Energiepreise erzielen. Der Verbund rechnet – mit entsprechender Prognoseunsicherheit – mit 1,8 Milliarden Euro Gewinnabschöpfung in Österreich und 300 Millionen Euro in Deutschland, zu gleichen Teilen 2023 und 2024.

Die niedrige Wasserführung der Flüsse in Österreich halte auch nach dem Sommer an, so der Verbund-Chef. Der Konzern erzeugt rund 90 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft, in Zukunft sollen 20 bis 25 Prozent des Stroms durch Windräder und Photovoltaikanlagen gewonnen werden. Die große Trockenheit habe den Verbund wirtschaftlich getroffen. Den Strommix breiter aufzustellen, sei deshalb enorm wichtig.

