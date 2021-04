"Verbrenner-Aus nur Frage der Zeit"

Das sagte der Dekan der FH Steyr, Heimo Losbichler, am Dienstagabend bei einem Onlinevortrag des BBA-Forums. Die Autobranche stehe vor gewaltigen Umwälzungen, was auch auf die vielen Zulieferer in Oberösterreich zutreffe.

Losbichler sieht auf die Autoindustrie eine "digitale Revolution" zurollen. Autos der Zukunft seien vernetzt, autonom, elektrisch und würden mit anderen geteilt. Dass Hersteller mit Tech-Konzernen verschmelzen, sei eine "logische Folge". Die Frage sei nur, wer Geld mit Kunden verdiene, so der Experte. Jeder Mensch verbringe im Leben rund 4,3 Jahre im Auto. "Das bietet Ideen für neue Anwendungen und Geschäftsmodelle."