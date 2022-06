Verbrenner-Aus: Lob und Kritik aus der Branche

Die heimischen Transporteure kritisieren die Maßnahme. "Wir stehen zu den Klimazielen, aber sie sind realistischerweise nur dann zu erreichen, wenn es wettbewerbsfähige Alternativen gibt", sagte Alexander Klacska, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich.

Bei Personen- und Lastkraftwagen könnten Wasserstoff und E-Fuels, also klimaneutrale Kraftstoffe, als Alternative dienen. Hier müsse aber die Politik rasch handeln, sagte Klacska. Dieser Forderung schloss sich der Zentralverband Spedition und Logistik an. "Wenn die Politik den Einsatz von Alternativen zu Benzin und Diesel nicht ermöglicht, werden Warenverkehr und Güterversorgung in ihren Grundzügen gefährdet", sagte Präsident Alexander Friesz.

"Wende ist unumkehrbar"

Die beiden deutschen Autohersteller Volkswagen und Mercedes-Benz begrüßten das Verbrenner-Aus, auch wenn sie den Zeitpunkt als "ambitioniert" bezeichneten. "Die Wende zur Elektromobilität ist unumkehrbar", hieß es von VW. Nun gelte es, die Versorgung mit Batteriezellen zu forcieren, die Lade-Infrastruktur schneller auszubauen und die Energiewende zu beschleunigen.