Verbraucher zahlen mehr mit Karte als mit Bargeld

Zwar ist Bargeld in den 19 Ländern der Eurozone beim Einkaufen immer noch das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel, aber Kartenzahlungen übertrafen – gemessen am Umsatz – erstmals Barzahlungen. Das ist die Kernaussage einer gestern, Dienstag, veröffentlichten Studie der Europäischen Zentralbank (EZB).

Demnach wurden seit Pandemiebeginn 46 Prozent der Umsätze an der Ladenkasse per Karte und 43 Prozent in bar bezahlt. Die restlichen Zahlungen wurden durch Gutscheine oder per Rechnung beglichen. Kleinere Summen bezahlen Verbraucher laut der Studie eher mit Scheinen und Münzen, größere per Karte.

Der Anteil der Barzahlungen an allen Transaktionen sank heuer auf 59 Prozent. 2019 waren es 72 Prozent gewesen, vor sechs Jahren 79. Neben Kartenzahlungen gewinnt laut EZB auch das Bezahlen mit Smartphone an Bedeutung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper