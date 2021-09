Verbot von Ölkesseln lässt den Markt für Wärmepumpen zweistellig wachsen

Klimaschutzaktionen wie "Raus aus dem Öl" treiben den Anbietern von nicht fossilen Heizsystemen die Kunden zu. Das gilt sowohl für die in Oberösterreich so starken Pelletskesselbauer als auch für die Erzeuger von Wärmepumpen. Fast 32.000 Pumpen wurden im Vorjahr in Österreich verkauft. Damit stieg der Absatz um 10,4 Prozent.