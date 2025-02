"Veränderungen in der Arbeitswelt: Nur noch ein Drittel hat fixe Arbeitszeiten"

In der öffentlichen Verwaltung, dem Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen ist die Zufriedenheit mit den Arbeitstzeiten am höchsten.

40 Stunden pro Woche - also jeweils von Montag bis Freitag acht Stunden und das mit festgelegten Zeiten: Dieses Arbeitsmodell gehört zunehmend der Vergangenheit an. Das zeigt der für die Arbeiterkammer erstellte Arbeitsklimaindex, für den die Forschungsinstitute IFES und Foresight rund 4000 Beschäftigte befragt haben.

Nur noch ein Drittel der Beschäftigten arbeitet Vollzeit und zu fixen Arbeitszeiten. Der Anteil jener, die zusätzlich nur tagsüber an Wochentagen arbeiten, ist mit 20 Prozent noch geringer. Gleitzeit und Homeoffice haben vor allem in Bürojobs viel Flexibilität ermöglicht: Das sei vielfach im Sinne der Beschäftigten, die Entwicklung habe aber auch Schattenseiten.

Insgesamt sind 71 Prozent der Beschäftigten mit ihrer Arbeitsregelung zufrieden. Während der Anteil bei den über 45-Jährigen bei drei Viertel liegt, sind nur 63 Prozent der 16- bis 25-jährigen Arbeitnehmer mit ihren Arbeitszeiten zufrieden.

Am zufriedensten sind Beschäftigte, wenn es Gleitzeit gibt. Auch mit fixen Arbeitszeiten sind fast drei Viertel zufrieden. Arbeit auf Abruf finden 61 Prozent zufriedenstellend, bei unregelmäßiger Arbeitszeit - das trifft auf 16 Prozent aller Beschäftigten zu - sinkt der Anteil auf 59 Prozent. Nach Branchen betrachtet, sind unter anderem die Beschäftigten im Tourismus und Bauwesen am unzufriedensten mit ihrer Arbeitszeitregelung. In der öffentlichen Verwaltung, dem Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen ist die Zufriedenheit am höchsten.

Das Stresslevel der Beschäftigten ist am größten, wenn die Ruhezeit kürzer als elf Stunden ist oder zehn Stunden pro Tag gearbeitet wird. Hier klagt jeder Zweite über körperliche Beschwerden. Geringere Stressfaktoren sind Überstunden (42 Prozent) und Arbeiten am Wochenende (43 Prozent).

Teilzeit: Etwas mehr als ein Viertel möchte aufstocken

Die Teilzeitquote bei Männern und Frauen steigt seit Jahren. Laut dem Arbeitsklimaindex wünschen sich 27 Prozent der Teilzeitbeschäftigten eine Stundenaufstockung, vor allem bei niedrigem Stundenausmaß. Fast die Hälfte gab an, bereits jetzt gelegentlich mehr Stunden als vereinbart zu arbeiten. Die Arbeiterkammer fordert unter anderem das Recht auf Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit.

Trotzdem sei es, besonders für Frauen, oft schwierig, Vollzeitarbeit und familiäre Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, sagt Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich: „Es muss immer wieder betont werden, dass es vielfach die Frauen sind, die nach wie vor Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen zum Großteil übernehmen. Dieser Fakt macht es für viele unmöglich, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen."

