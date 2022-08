UVP: Seit 2015 nur ein Verfahren

Seit 2015 sei in Oberösterreich nur ein einziges UVP-Verfahren mit energiewirtschaftlichem Bezug gestartet: Die 220-kV-Starkstromleitung Ernsthofen-Linz zur voestalpine für die Erzeugung "grünen" Stahls. Es werde noch heuer, "in Lichtgeschwindigkeit", abgeschlossen. Die durchschnittliche Verfahrensdauer ab Antragstellung liegt in OÖ bei 19,7 Monaten, bei Vollständigkeit der Unterlagen bei 15,7 Monaten.

Etwaige Kraftwerksanträge für Wasser, Wind oder Sonne (PV) würden von seiner UVP-Abteilung "prioritär behandelt", so Kaineder, aber es fehlten die Anträge. Für Windräder und PV-Anlagen sei grundsätzlich keine UVP nötig. Warum hier dennoch nichts weitergehe? "Das liegt an den politischen Rahmenbedingungen. PV und Wind haben in Oberösterreich großes Potenzial", doch die schwarzblauen Masterpläne im Land "verunmöglichen Aus- und Neubau" für Großanlagen. Die Genehmigungsrichtlinien für Freiflächen-PV müssten überarbeitet werden, fordert der Umweltlandesrat.

Bald Einreichung ohne Papier

In einem Pilotprojekt mit der IT- und der für die UVP zuständigen Abteilung des Landes wird an der digitalen Einreichung und Abwicklung der Verfahren gearbeitet. Im Laufe von 2023 dürfte eine papierlose Antragstellung möglich sein.