Nach wochenlangen Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern ging plötzlich alles ganz zügig. Kurzfristig setzte Senatsführer Chuck Schumer eine Abstimmung an, das Gesetzgebungsverfahren zu Investitionen in Amerikas Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen, Wasserleitungen, Kabel, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Katastrophenschutz und öffentlichen Verkehr auf den Weg zu bringen. Eine wichtige Formalie, ohne die in dem 50 zu 50 geteilten Senat nichts vorankommt.