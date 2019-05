US-Regierung erhöht Druck im Handelskonflikt mit China

In der Nacht auf Freitag haben die USA die Sonderzölle auf Einfuhren aus China von zehn auf 25 Prozent angehoben. China kündigte unmittelbar danach "notwendige Gegenmaßnahmen" an.

Trotz dieser Eskalation wollen beide Seiten ihre Verhandlungen fortsetzen. Chinas Chefunterhändler Liu He kritisierte das US-Vorgehen. In der gegenwärtigen Situation zusätzliche Zölle zu verhängen, sei "keine gute Lösung für das Problem", sagte der Vizepremier in einem Interview mit dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV. "Es ist nicht gut für China, nicht gut für die USA und für den Rest der Welt", sagte Liu He.

Trotzdem äußerte er sich zuversichtlich. "Wir wollen einige der Differenzen ehrlich, zuversichtlich und rational lösen", sagte Liu He. "Ich denke, es gibt Hoffnung".

Zuletzt hat auch der amerikanische Präsident Donald Trump Hoffnungen geweckt, indem er eine Einigung noch diese Woche als möglich bezeichnete. Er habe einen "schönen Brief" von Chinas Präsident Xi Jinping erhalten, sagte Trump am Donnerstag. Darin habe dieser geschrieben, beide sollten zusammenarbeiten und sehen, ob man ein Ergebnis erreichen könne. Trump erklärte auch, er werde wahrscheinlich mit Xi telefonieren.

Er kritisierte aber erneut, die chinesische Seite habe in den seit Monaten andauernden Verhandlungen bereits gemachte Zusagen wieder zurücknehmen wollen. "Sie haben den Deal neu verhandelt", sagte der US-Präsident. "Das kann man nicht tun." Dabei sei es um "viele, viele Teile" des geplanten Abkommens gegangen, unter anderem um das Thema Diebstahl geistigen Eigentums.

China Mobile ausgesperrt

Zölle sind nur eine Ausprägung des Konflikts zwischen den beiden Ländern, eine zweite ist der Wettlauf um technologische Führung. Am Donnerstagabend untersagte die amerikanische Aufsichtsbehörde FCC dem chinesischen Telekom-Unternehmen China Mobile den Marktzugang in den USA. Es gebe ein beträchtliches Risiko, dass Chinas Regierung das Unternehmen nutze, um die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Interessen der Vereinigten Staaten zu untergraben, sagte der FCC-Vorsitzende Ajit Pai.

"Potenziell leider negative Auswirkungen" auf die österreichische und europäische Wirtschaft sieht der Außenhandelsexperte der Industriellenvereinigung, Michael Löwy. Der verwies gestern im Ö1-Mittagsjournal auf die für Österreich so wichtige Auto-Zulieferindustrie, die direkt betroffen sein könnte. BMW habe sein größtes Werk in den USA. "Wir liefern überall zu", sagte Löwy und verwies auch auf das Motorenwerk von BMW in Steyr.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.