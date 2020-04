US-Ölpreis bricht ein: Tiefster Stand seit 1998

An der Börse in London kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte WTI zur Lieferung im Mai am frühen Nachmittag nur noch 11,3 US-Dollar (10,4 Euro). Das war ein Rückgang um mehr als 37 Prozent und der niedrigste Stand seit 1998.

Grund für den Fall des Ölpreises ist die geringe Nachfrage nach dem Rohstoff wegen der Coronavirus-Pandemie. Die Lager in den USA sind zudem gut gefüllt. Die globale Konjunktur bricht aufgrund der Coronakrise ein, Fabriken stehen still, Flugzeuge sind am Boden, Grenzen sind geschlossen. All dies bewirkt eine rückläufige Öl-, Benzin- und Dieselnachfrage.

Zwar haben große Erdölproduzenten wie Russland und Saudi-Arabien deutliche Förderkürzungen angekündigt. Experten zweifeln aber, ob die Reduzierungen ausreichen, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. Ein weiterer Hintergrund des Kursrutsches ist das Auslaufen des Mai-WTI-Futurekontrakts.

Zum Vergleich: Im Jahr 2011 hatte der Ölpreis einen Höhepunkt von 114 Dollar pro Barrel erreicht.

Der Kollaps des US-Ölpreises hat bei den Investoren am Montag zusätzliche Verunsicherung ausgelöst. "Die Frage ist, unterschätzen die Märkte das Virus in Bezug auf die langfristigen Folgen für die Wirtschaft", sagte Elwin de Groot, Chefstratege bei der Rabobank.

