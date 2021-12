US-Amerikaner kauften Linzer Radarspezialisten

Elektrische Lufttaxis in den USA könnten bald den Flugbetrieb aufnehmen - unterstützt durch Wissen aus Linz: Das in Santa Cruz im US-Bundesstaat Kalifornien ansässige Unternehmen Joby Aviation hat die Linzer Inras GmbH übernommen. Das wurde heute, Mittwoch, per Aussendung bekannt gegeben. Zur Kaufsumme wurden keine Angaben gemacht.

Inras ist führend bei der Entwicklung von Hochfrequenzsystemen, Verarbeitungsplatinen, Echtzeitsignalverarbeitung und Radarsensoren. Das Unternehmen wurde 2013 von Andreas Haderer und Andreas Stelzer gegründet und ist an der Johannes-Kepler-Universität (JKU) angesiedelt. Stelzer ist Leiter des Instituts für Hochfrequenzsysteme an der JKU, wo er seit 2011 als Professor tätig ist.

Das fünfköpfige Team wird auch nach der Übernahme in Linz weiterforschen. Joby mit rund 1000 Mitarbeitern entwickelt vollelektrische Flugzeuge für den kommerziellen Passagierverkehr. Diese haben eine maximale Reichweite von 240 Kilometern und können einen Piloten und vier Passagiere transportieren. Seit kurzem ist Joby auch an der New Yorker Börse (NYSE) gelistet.

Prototypen werden bereits seit 2017 geflogen. Mehr als 1000 Flugtests wurden bisher durchgeführt.

Flüge bereits ab 2024?

Das große Ziel ist, ab 2024 einen Lufttaxidienst zu betreiben. Beim Versuch, die Verkehrsüberlastung in den Städten zu verringern und den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel zu beschleunigen, soll Inras eine wichtige Rolle spielen: Die Sensortechnologie soll in Jobys Lufttaxis integriert werden. „Die von uns entwickelte Technologie wird die bordeigenen Erkennungs- und Navigationsfähigkeiten des Flugzeugs verbessern, um es für einen skalierten Einsatz vorzubereiten“, sagt Stelzer.