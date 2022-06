"Urlaubs-Euro" heuer etwas abgeschwächt

Wer diesen Sommer billig Urlaub machen will, sollte am besten nach Bulgarien, Ungarn oder in die Türkei fahren. Dort bekommt ein Österreicher für 100 Euro Waren und Dienstleistungen im Wert von 187, 179 bzw. 164 Euro. Das geht aus einer gestern, Mittwoch, veröffentlichten Untersuchung der Bank Austria hervor.

Die allgemeine Kaufkraft des Euro im Auslandsurlaub ist heuer allerdings etwas schwächer als zuletzt. Dies sei auf die gegenüber dem Vorjahr etwas höhere Inflation in Österreich und teilweise auf die Abwertung des Euro zurückzuführen, sagen die Bankexperten.

Im Durchschnitt liege der "Urlaubs-Euro im Ausland heuer aber noch immer um 18 Prozent über seinem Wert im Inland. Unter den beliebtesten Urlaubszielen könne ein Urlauber aus Österreich auch in Kroatien, Portugal, Griechenland, Slowenien und Spanien mehr für seinen "Urlaubs-Euro" erwarten als daheim. Ein höheres Preisniveau gebe es hingegen im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Schweden, sagte Bank-Austria-Chefvolkswirt Stefan Bruckbauer. Am teuersten sei es in Kanada, den USA und in der Schweiz.

Bei den Überlegungen für einen Urlaub dürfte aber die Kaufkraft des Euro nur eine Nebenrolle spielen, sagte Bruckbauer. Entscheidender seien die Pandemie-Entwicklungen und die geopolitischen Krisen verbunden mit der Inflation und gestiegenen Energiepreisen.