Urlauber nur aus ausgewählten EU-Staaten

Wann und wie sind Urlaub und Reisen über Staatsgrenzen hinweg wieder möglich?

Köstinger stellte klar, dass niedrige Infektionszahlen die Voraussetzung für Grenzöffnungen zu anderen EU-Ländern seien. "Erleichterungen der Reisefreiheit sind für uns in Zukunft zwischen benachbarten Mitgliedsstaaten, die im Kampf gegen das Covid-19-Virus eine ähnlich gute Entwicklung vorweisen können wie Österreich, vorstellbar. Deutschland, aber auch Tschechien sind Beispiele für solche positiven Entwicklungen."

Keine Diskriminierung

Ähnlich argumentiert der tschechische Außenminister Tomas Petricek: Demnach können tschechische Touristen ab Juli oder sogar schon früher Österreich und die benachbarte Slowakei besuchen, wenn sich die Coronavirus-Pandemie in der Region günstig entwickle. Zudem glaube er an eine Rückkehr zur Schengenfreiheit ab Juli, so Petricek laut tschechischer Nachrichtenagentur CTK in einem Interview.

Grundsätzlich wollen die EU-Minister ein EU-weit abgestimmtes Vorgehen. Was nicht bedeutet, dass alle Grenzkontrollen zwischen den 27 EU-Staaten gleichzeitig wegfallen dürften. Länder, die in der Bekämpfung der Pandemie vergleichbar große Fortschritte gemacht haben, könnten früher wechselseitig Touristen ins Land lassen. Dies würde nicht zwangsläufig gegen das Diskriminierungsverbot im EU-Recht verstoßen.

