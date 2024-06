Urlaube gefährdet: Reisekonzern FTI ist insolvent

Wie das Münchner Unternehmen mitteilte, wurde am Montag ein Antrag auf Insolvenz gestellt. Erst im April des heurigen Jahres hatte der drittgrößte Reisekonzern Europas den Einstieg eines Investoren-Konsortiums aus den USA verkündet werden.

Seitdem seien jedoch die Buchungszahlen trotz der positiven Nachrichten deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heißt es in einer Mitteilung von FTI. Hinzu kam, dass zahlreiche Lieferanten auf Vorkasse bestanden hätten. Der erhöhte Liquiditätsbedarf konnte bis zum Closing des Investorenprozesses nicht mehr überbrückt werden konnte.

Es soll sich laut Medienberichten um eine hohe zweistellige Millionensumme handeln. Am Wochenende soll noch mit der deutschen Bundesregierung verhandelt worden sein, diese lehnte aber eine Finanzierung ab.

Reisen können nicht mehr durchgeführt werden

Derzeit werde laut FTI daran gearbeitet, dass die bereits angetretenen Reisen auch planmäßig beendet werden können. Noch nicht begonnene Reisen werden voraussichtlich ab Dienstag, den 4. Juni 2024, nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Für betroffene Kunden wurde eine eigene Website eingerichtet.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zum Konzern gehören unter anderem die FTI Touristik sowie der Kurzfristveranstalter 5vorFlug, der Mietwagenbroker Drive FTI, die Destination Management Company Meeting Point International, die an über 40 Standorten weltweit aktiv ist, und der Veranstalter für Aktionsware BigXtra. In Österreich ist FTI Touristik mit einer Niederlassung in Linz vertreten, 70 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Insgesamt zählt die Gruppe weltweit über 11.000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen konsolidierten Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper