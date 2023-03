UPM-Kymmene legt Papierwerk in Steyrermühl früher als geplant still

Arbeit gibt es im Werk in Steyrermühl genug.

Der finnische Papierkonzern UPM-Kymmene legt sein Werk in Steyrermühl Mitte 2023 still. Das ist ein halbes Jahr früher als geplant, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Das habe aber keine Auswirkungen auf die rund 400 Mitarbeiter des Standorts, es gebe genug Arbeit, sagt Geschäftsführer Ernst Spitzbart.

Erstens bleiben das Sägewerk und die Energieerzeugung in Betrieb. Zweitens hat die Heinzel-Gruppe, die in der Nähe selbst ihre Fabrik betreibt, das Werk von UPM schon im Vorjahr mit aufschiebender Wirkung gekauft. Wie berichtet, wird in Steyrermühl auf Verpackungspapier umgestellt. Dafür laufen die Vorbereitungen, es werden Anlagen montiert, und es gibt Schulungen.

UPM-Kymmene kürzt auch seine Produktionskapazitäten am bayerischen Standort Schongau. Dort soll eine der drei Maschinen bis zum Juni stillgelegt werden. Damit würden eine Kapazität von 165.000 Tonnen und bis zu 135 Arbeitsplätze weg fallen.

Grund für die Kürzungen, mit denen UPM-Kymmene 13 Millionen Euro einsparen will, sei die seit 10 Jahren rückläufige Nachfrage nach grafischen Papiere. Für die Schließungen stellt UPM-Kymmene im ersten Quartal insgesamt 36 Millionen Euro - 10 für Laakirchen/Steyrermühl und 26 für Schongau - zurück.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

