Unzufriedenheit mit Hilfen im Handel groß

Drei Prozent stehen kurz vor der Schließung: Das geht aus einer Umfrage des Handelsverbands (Geschäftsführer: Rainer Will) hervor.

Nur rund ein Drittel der 122 befragten Unternehmen ist mit der Abwicklung der Corona-Entschädigungen zufrieden. Kritik wird vor allem am Ausfallsbonus III und am Verlustersatz geübt. Diese Instrumente seien in vielen Fällen mit hohen Hürden verbunden, ein Großteil der Unternehmen erfülle die Anspruchsvoraussetzungen nicht. Kritik wird in diesem Zusammenhang an den Bemessungszeiträumen geübt: So gab es im vierten Lockdown Betretungsverbote von 21. November bis 12. Dezember. Die Berechnung des Ausfallsbonus orientiert sich aber an den Kalendermonaten.