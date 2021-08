Unwetterschäden bei der VIG mehr als verdoppelt

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat heuer im ersten Halbjahr deutlich höhere Unwetterschäden verzeichnet. Mit brutto rund 200 Millionen Euro waren sie konzernweit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum, sagte gestern VIG-Chefin Elisabeth Stadler. Abzüglich Rückversicherung verblieb bei der VIG davon rund die Hälfte.

Naturkatastrophen seien nicht flächendeckend versichert, die Rahmenbedingungen dafür müssten aber von der Politik geschaffen werden, so Stadler. Die Versicherungswirtschaft habe bereits vor Jahren Vorschläge für eine Pflichtversicherung gemacht, etwa durch ein Andocken an die Feuerversicherung. Für die Kunden müsse es eine Naturkatastrophendeckung sein, die finanzierbar und auf leistbarem Niveau sei, sagte Stadler. Wichtig sei es auch, Vorsorge und Präventionsmaßnahmen zu treffen.

Im ersten Halbjahr habe die VIG trotz der weltweiten Pandemie ein sehr starkes Ergebnis erzielt, so die VIG-Chefin. Die Geschäftsentwicklung schließe an das Niveau vor der Coronapandemie an.

Das Ergebnis vor Steuern stieg im ersten Halbjahr um 25 Prozent auf 251,4 Millionen Euro und enthält getroffene Vorsorgen für Covid-19 und Unwetterereignisse in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe. Der Gewinn nach Steuern stieg um 47,5 Prozent auf 186,3 Millionen. Euro. Die Combined Ratio – Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen – hat sich verbessert und sank um 0,3 Prozentpunkte auf 95,2 Prozent.

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bekräftigt. Neben der weiter anhaltenden Coronapandemie und der hohen Unsicherheit über die Entwicklung und Auswirkungen der Delta-Variante könnten weitere Naturkatastrophen den Verlauf des zweiten Halbjahres 2021 beeinflussen. "Wir bestätigen somit unseren Ausblick, ein Prämienvolumen von rund 10,4 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Steuern in der Bandbreite von 450 bis 500 Millionen Euro zu erreichen. Die Combined Ratio soll bei rund 95 Prozent liegen", sagte die Konzern-Chefin.