Unwetter: Millionen-Schäden in der Landwirtschaft

Unwetter haben in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und dem Burgenland zu schweren Schäden gefühlt. Starkregen und Sturm mit Orkanböen über 130 km/h sorgen laut Angaben der Österreichischen Hagelversicherung vom Mittwochabend für Schäden in der Landwirtschaft in der Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro.

Die Wetterlage entspannte sich am Mittwoch laut Hagelversicherung nur für wenige Stunden. Am späten Nachmittag traten neuerliche Gewitter auf und schädigten die Landwirtschaft erneut in Oberösterreich, in Salzburg und auch im Mittelburgenland. "Aktuell gehen wir durch die Unwetter in den letzten 24 Stunden von einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro aus", erklärte der Pressesprecher der Hagelversicherung, Mario Winkler, in einer Aussendung.

Mehr zum Thema Oberösterreich Sturm fegte mit Spitzen bis zu 123 km/h übers Land LINZ. Eine stürmische Nacht liegt hinter uns. Mit Spitzen von 123 km/h im Flachland wurde Orkanstärke erreicht. Sturm fegte mit Spitzen bis zu 123 km/h übers Land

Mehr zum Thema Oberösterreich Stürmische Nacht: Unwetterfront erfasste ganz Oberösterreich LINZ. Eine einsatzreiche Nacht haben Oberösterreichs Feuerwehren hinter sich: Allein zwischen ein und vier Uhr Früh rückten knapp 200 Mannschaften ... Stürmische Nacht: Unwetterfront erfasste ganz Oberösterreich

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper