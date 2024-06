„Unwahrscheinlich, dass ein Liter Sprit je wieder einen Euro kostet“

Aufmerksamen Autofahrern ist es nicht entgangen: An Österreichs Tankstellen kostet ein Liter Benzin derzeit annähernd so viel wie ein Liter Diesel, mancherorts gibt es sogar idente Preise. Es sind rund 1,60 Euro pro Liter. Dem war nicht immer so: Um den Corona-Beginn kostete ein Liter Diesel 99 Cent, nach Ausbruch des Ukraine-Krieg stieg der Preis über die Zwei-Euro-Marke. Auch der Benzinpreis kletterte zwischenzeitlich auf mehr als zwei Euro. "Die Lage hat sich wieder beruhigt. Der Rohölpreis