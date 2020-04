Unterstützung für die Luftfahrt: Ja, aber wie?

So auch die ehemals staatlichen Austrian Airlines, die jetzt zum deutschen Lufthansa-Konzern gehören. In die Diskussion um Staatshilfe schaltete sich gestern auch der Wifo/IWF-Ökonom Marcus Scheiblecker ein. Er hält eine Staatsbeteiligung an der AUA für gerechtfertigt.

"Es ist durchaus legitim, dass sich der Retter, also in diesem Fall der Staat, im Gegenzug für seine Hilfe Anteilsrechte sichert", sagte Scheiblecker. Die AUA verhandelt wegen der Coronavirus-Pandemie über ein Rettungspaket in Höhe von kolportierten 800 Millionen Euro. Nicht die Absicht, staatlichen Einfluss auf die AUA zu nehmen, sollte Leitmotiv sein, sondern ein späterer Gewinn, sagte er.

Staatshilfe-Skeptiker fordern, dass die Krise dazu genutzt werden sollte, Kurzstreckenflüge zu vermeiden und stattdessen das Zugnetz auszubauen. Außerdem fliegen vor allem wohlhabendere Menschen – was es aus verteilungspolitischer Sicht problematisch mache, Steuergelder ohne Lenkeffekte in die Airlines zu stecken.

USA schnürte Hilfspaket

Die US-Regierung hilft den US-Fluglinien American Airlines, United Airlines, Delta, Southwest Airlines, JetBlue und Alaska Airlines mit 25 Milliarden Dollar (23,01 Milliarden Euro) über die Corona-Krise hinweg. Damit soll die Zahlung von Löhnen unterstützt werden. 30 Prozent der Gelder sollen zurückgezahlt werden, hieß es.

