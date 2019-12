Unternehmen schätzen die Regionalität bei den Banken

Regionalität ist nicht nur bei Lebensmitteln gefragt, auch mittelständische und große Unternehmen schätzen sie. Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien und dem Österreichischen Gallup-Institut hervor.

Michael Theil vom WU-Institut für "Finance, Banking and Insurance" hat gemeinsam mit Gallup je 100 Entscheidungsträger ab 50 Mitarbeitern in den vier Regionen Oberösterreich, Salzburg, Wien und Niederösterreich befragt. Demnach ist für sieben von zehn Unternehmen in diesen Regionen Regionalität von großer Bedeutung. Für jedes zweite befragte Unternehmen wird dieses Thema in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.

Wenig überraschend wird dabei vor allem dem Raiffeisen- und dem Sparkassensektor eine hohe Regionalität zugeordnet. Obwohl die Filialdichte deutlich niedriger ist, ordnen auch 51 Prozent der befragten Unternehmen der Oberbank eine hohe Regionalität zu.

Kaum regionale Orientierung würden seitens der befragten Unternehmen bei Instituten wie der UniCredit Bank Austria oder auch bei den Volksbanken oder der Bawag verortet, heißt es in einer Aussendung. Dass die Volksbanken als wenig regional eingestuft werden, habe auch mit anderen Faktoren wie etwa dem Image zu tun, erklärt Gallup-Geschäftsführer Michael Nitsche im Gespräch mit den OÖNachrichten.

"Hier kocht der Chef!"

Es spiele eine entscheidende Rolle, dass von den Unternehmen erwartet werde, direkten Kontakt zum Letztentscheider in Finanzierungsfragen zu haben. "Hier kocht der Chef! So könnte man zusammenfassen, was damit gemeint ist", sagt Nitsche.

Generell sind die Erwartungshaltungen der Unternehmen gegenüber einer regional agierenden Bank hoch. Mehr als 80 Prozent erwarten sich von Banken, die sich Regionalität auf die Fahnen heften, dass die Bank-Mitarbeiter das Unternehmen gut kennen. Die Unternehmen erwarten weiters, dass sie "auf Augenhöhe" mit den Entscheidern reden können.

Auch die zunehmende Globalisierung ändere daran nichts. "Die Internationalisierung weckt auch bei der Nachfrage von Finanzdienstleistungen ausgeprägte Regionalität." Agilität und Kundennähe würden von den befragten Unternehmen präferiert, so Studienautor Theil. (hn)