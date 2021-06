Unter den Jungen hat die Lehre ein hohes Ansehen

Mit 60 Prozent hat die Lehre unter den 14- bis 29-Jährigen ein hohes Ansehen. Sie liegt vor der Matura mit 58 Prozent. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung ist es umgekehrt. Für 62 Prozent hat die Matura einen hohen Stellenwert. Die Lehre liegt mit 37 Prozent weit dahinter.

Das ist eine der Kernaussagen der Studie "Zukunft der Arbeitswelt", die von Leitbetriebe Austria und der Lehrlingsinitiative "Zukunft.Lehre.Österreich" (ZLÖ) in Auftrag gegeben wurde: Marketagent hat dafür 1000 junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren zu ihren Vorstellungen befragt. "Die junge Generation weiß, dass die Lehre wertvoll ist, dennoch haben wir einen Lehrlingsmangel", sagt ZLÖ-Geschäftsführer Mario Derntl, ein Oberösterreicher. Die Hälfte der Befragten habe auch die Forderung nach mehr Berufsorientierung in den Schulen und mehr Schnuppermöglichkeiten in den Betrieben bestätigt.

20,5 Prozent der Befragten gaben an, dass eine bessere Entlohnung helfen würde, um die Lehre zu attraktivieren. 9,1 Prozent sagten, die Lehre würde eine Imageverbesserung brauchen. Mehr über die Studie lesen Sie am Samstag in den KarriereNachrichten.