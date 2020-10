"Wir müssen die Landwirtschaft schon in der Pflichtschule positionieren. Die Kinder wissen viel zu wenig über Nahrung und wie sie entsteht", sagte Siegfried Pöchtrager gestern, Montag, bei einer Pressekonferenz in Linz. Gemeinsam mit Agrarlandesrat Max Hiegelsberger präsentierte der Professor an der Universität für Bodenkultur in Wien ein 90-seitiges Strategiepapier für eine "erfolgreiche Zukunft Landwirtschaft in Oberösterreich im Jahr 2030".