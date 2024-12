"Unsere Antwort": Für BYD ist Oberösterreich wichtigster Markt

Bei den Pkw-Neuzulassungen der chinesischen Automarke BYD (Build Your Dreams) sticht Oberösterreich besonders hervor: Nach dem Burgenland hat Oberösterreich den höchsten Marktanteil, mehr als jeder vierte BYD in Österreich geht nach Oberösterreich. In den ersten zehn Monaten 2024 wurden im Land ob der Enns 849 BYD-Pkw neu zum Verkehr zugelassen (2,54 Prozent Marktanteil). Allein im Oktober waren es 108 Pkw, was 3,13 Prozent Marktanteil entsprach.