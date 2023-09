Unruhe bei Automotive Steyr: Bis zu 360 Arbeitsplätze wackeln

Es herrscht Unruhe im ehemaligen MAN-Werk in Steyr, das mittlerweile Steyr Automotive heißt und dem Investor Siegfried Wolf gehört. Gerüchte machen in der Belegschaft die Runde, und tatsächlich gibt es Probleme. Am Mittwoch informierten die Geschäftsführer des Fahrzeugbauers, Günther Heiden und Florian Mayrhofer, die Führungskräfte über die Lage und Maßnahmen.