Uniqa-Chef: "Deshalb haben wir diesen Schlamassel"

"Die Zahlen schnalzen durch die Decke, und es wird noch immer hin und her laviert." Andreas Brandstetter, Generaldirektor der Uniqa-Versicherung, nahm sich gestern im Gespräch mit Journalisten kein Blatt vor den Mund. "Ich denke, es ist die Zeit längst gekommen, wo die Politiker auf die Virologen hören sollten – und wenn die Virologen sagen, wir brauchen einen Lockdown, dann bin ich auch dafür." Die Lage habe sich wegen einer völlig unklaren Strategie der Politik dramatisch verschlechtert. "Deshalb haben wir diesen Schlamassel." Er sei mittlerweile für eine Impfpflicht, "weil uns sonst das Thema in den nächsten Jahren begleiten wird".

Die Pandemie überstrahlte gestern, Donnerstag, das Uniqa-Quartalsergebnis, das trotz Unwetterschäden und schwierigen Veranlagungsbedingungen kräftig gesteigert wurde. In den ersten neun Monaten erhöhte sich das operative Ergebnis (Ebit) gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent auf 298,7 Millionen Euro. Dabei habe man heuer die bisher stärkste Unwetterbelastung, seit es die Uniqa gibt, verzeichnet, sagte Brandstetter. Von knapp 200 Millionen Euro Schadensaufkommen würden nach Rückversicherung 90 Millionen Euro auf die Uniqa entfallen.

Zukauf als "Goldgriff"

Die Ergebnisse seien bis September deshalb so gut gewesen, weil man in der Kfz-Sparte leicht positive Corona-Effekte hatte, weil die Versicherten weniger mit dem Auto unterwegs waren. Zudem habe sich bestätigt, dass der eine Milliarde Euro teure Zukauf der früheren AXA-Gesellschaften in Zentral- und Osteuropa "ein Goldgriff" gewesen sei, erklärte Brandstetter. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werde 2021 – wie avisiert – bei 330 bis 350 Millionen Euro liegen.

Als Chef des führenden Krankenversicherers appellierte Uniqa-Chef Brandstetter an die Politik, den drohenden Pflegenotstand ernst zu nehmen und die Mängel rasch zu beheben – auch durch mehr Flexibilität beim Zugang zu diesem Beruf.

Der Pflegebedarf wachse, weil die demografische Schere weiter aufgehe. 2030 werde ein Drittel der Einwohner Österreichs – drei von neun Millionen Menschen – älter als 60 Jahre sein. Derzeit gebe es in Österreich 127.000 Pflege- und Betreuungspersonen, davon 67.000 in Krankenhäusern und 60.000 im Langzeitbereich. Bis 2030 seien 75.000 neue Pflegekräfte nötig. Diejenigen, die am heimischen Pflege-Arbeitsmarkt tätig sind, kommen zu 97 Prozent aus dem EU-Ausland, nur 1,4 Prozent sind Österreicher. Der Zugang aus Drittstaaten müsse erleichtert werden, forderte gestern der Uniqa-Chef.

Kosten für Lockdown

Eine konkrete Einschätzung, was das für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bedeute, sei sehr schwierig, erklärte Wifo-Ökonom Josef Baumgartner zum drohenden neuerlichen und somit vierten Lockdown. Im ersten Stillstand sei der wöchentliche BIP-Verlust mit 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro pro Woche am höchsten gewesen. Dies sei aber nur bedingt eine Richtschnur, da damals der produzierende Bereich stark eingeschränkt war. Im zweiten Lockdown gab es mit 800 Millionen Euro pro Woche deutlich weniger Schaden, im dritten Lockdown belief sich der BIP-Verlust auf rund eine Milliarde Euro wöchentlich.