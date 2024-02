UniCredit schließt IT-Tochter in Wien: 280 Stellen betroffen

Betroffen sind davon laut Zeitungsberichten insgesamt 280 Beschäftigte, 80 davon könnten zur Bank Austria wechseln. Ein Bank-Austria-Sprecher bestätigte am Freitag gegenüber der APA die Abwicklung der IT-Tochter, nicht jedoch die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für die betroffenen Beschäftigten sollen Lösungen gefunden werden, beispielsweise sollen Wechsel innerhalb der UniCredit-Gruppe möglich sein, betonte der Sprecher. Kündigungen gebe es hingegen nicht. "Darüber hinaus gibt es wie bisher sozialverträgliche und attraktive Lösungen in engem und konstruktivem Dialog mit dem Betriebsrat," schreibt die Bank Austria in einem Statement.

Das könnte Sie auch interessieren: E-Control fordert mehr Preistransparenz

Die Schließung der IT-Tochter sei Teil der Effizienzmaßnahmen der UniCredit. Im Juli kündigte die italienische Bank-Austria-Mutter an, weitere 500 Mio. Euro an Kosten einsparen zu wollen, um die hohe Inflation auszugleichen.

Wirtschaft Oberösterreich: Unternehmen aus Bad Leonfelden wandelt Sanierung in Konkursverfahren um

Für die Kundinnen und Kunden gebe es keine Auswirkungen durch die Umstrukturierung. Bereits vor einigen Jahren sei ein Gutteil der UniCredit Services in die Bank Austria integriert worden. Die UCS ist eine Tochter der Mailänder Unicredit Services und kümmert sich unter anderem um die IT- und Kommunikationslösungen des Instituts.

Die Österreichische Post warb heute bereits um die Mitarbeiter der UniCredit Services GmbH. Man biete derzeit über 600 offene Stellen an, davon mehr als 30 im IT-Bereich in Wien, hieß es in einer Aussendung der Post.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper