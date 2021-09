Firmengeburtstage mit einer Buchveröffentlichung zu feiern, ist nichts Ungewöhnliches. Die Jubiläumsbände Kunden zu ihrer mehr oder weniger großen Freude zu schenken, ist ebenfalls nicht unüblich. Was die Linzer Wohnungsgenossenschaft GWG zu ihrem Achtziger macht, überrascht aber doch: Sie verkauft das Buch "Leben in Linz" mit einer Auflage von 2000 Stück um 20 Euro und freut sich in einem Schreiben an ihre Geschäftspartner "über zahlreiche Bestellungen".