"Ungleiches Spiel": Ärger im Handel über China-Plattformen Temu und Shein

Für Martin Sonntag ist der Sachverhalt eindeutig: "Es sind Anbieter, die sich nicht an unsere Regeln in Europa halten und mit Dumpingpreisen den Markt fluten. Das ist ein ungleiches Spiel." Der Linzer Unternehmer und Bundesobmann für Versand-, Internet- und allgemeinen Handel in der Wirtschaftskammer meint damit die Onlineplattformen Temu und Shein. Beide stammen aus China, beide wachsen stark, beide drängen nach Europa.