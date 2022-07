Ungewöhnlich viele Bauprojekte werden storniert

Auf dem Hochbau betrug der Anteil der Stornierungen laut Ifo im Juni 11,5 Prozent – im Mai waren es sogar 13,4 Prozent. "Die Größenordnung ist vergleichbar mit dem Coronaschock im Frühjahr 2020", teilte das Forschungsinstitut am Freitag mit. Vor allem der Wohnungsbau sei besonders häufig betroffen.

Fehlendes Material sei weiterhin ein Problem für die Branche. So meldeten im Juni 47,1 Prozent der Hochbauunternehmen Lieferengpässe, nach 56,6 Prozent im Vormonat. "Die Engpässe bilden sich nur langsam zurück", sagte Ifo-Forscher Felix Leiss. So würde es zu rasanten Preisanstiegen kommen. Auch die hohen Energiepreise würden die Rohstoffpreise im Moment in die Höhe treiben.