Ungewisse Zukunft für Damenmodehändler Bonita

Zwar ist eine Sanierung geplant und ein Konzept dafür vorhanden, das Schicksal der österreichischen Bonita Österreich Handels GmbH ist laut Mitteilung des KSV vom Mittwoch aber "noch ungewiss".

Der unternehmerische Schwerpunkt der Bonita Österreich Handels GmbH mit Sitz in Salzburg liegt vorwiegend in der Vermietung und Verpachtung der heimischen Filialen. Geführt werden diese vom traditionsreichen Stammhaus in Deutschland.