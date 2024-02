"Ungereimtheiten" bei Ex-Lagerhaus-Chef

Es war ein Paukenschlag im Genossenschaftssektor, als vor einem Jahr der Chef des größten Lagerhauses seinen Job verlor. Man habe sich "im gegenseitigen Einvernehmen" getrennt, hieß es im Februar vom Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr mit Sitz in Geinberg. Seither gab es heftige Spekulationen in Oberösterreich, was sich der Manager zu Schulden kommen habe lassen.