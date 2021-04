Ungarn lässt Wiener Städtische nicht zukaufen

"Seit einem Vierteljahrhundert investieren wir erfolgreich in die ungarische Volkswirtschaft. Insofern hat uns die Mitteilung der ungarischen Behörden überrascht“, wird die Generaldirektorin Elisabeth Stadler in einer Aussendung zitiert.

Ein Kaufvertrage zum Erwerb des Osteuropageschäfts der niederländischen Aegon wurde bereits Ende November 2020 von der Vienna Insurance Group unterzeichnet. Danach wurden die üblichen Gespräche aufgenommen und Genehmigungsverfahren mit den lokalen Behörden eingeleitet. In Ungarn wurden "sehr rasch konstruktive Gespräche mit dem Finanzminister geführt", heißt es weiter. Umso überraschender war es für den Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Wien, dass das ungarische Innenministerium die Zustimmung verweigerte.

Der im November vergangenen Jahres angekündigte Zukauf des Osteuropa-Geschäfts der niederländischen Aegon ist laut VIG im Geschäftsjahr 2020 noch nicht inkludiert.

Die Vienna Insurance Group ist seit 1996 in Ungarn vertreten. Das Osteuropageschäft der Aegon besteht aus rund 15 Gesellschaften in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei, teilt die VIG mit, wobei die ungarischen Gesellschaften (Versicherung, Pensionskasse, Asset Management und Servicegesellschaft) den Hauptanteil bilden.

Die neuen Gesellschaften sollen unter neuem Namen weitergeführt werden. Die VIG ist in allen Ländern, in denen sie Marktführer ist, mit mehreren Gesellschaften unter mindestens zwei verschiedenen Marken vertreten (Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Bulgarien, Nordmazedonien und im Baltikum). In Ungarn würde die VIG mit Genehmigung der Übernahme der Versicherungsgesellschaft von Aegon ebenso Marktführer und plant neben der Union eine zweite Marke erfolgreich zu positionieren.