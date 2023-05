Under Armour-Importeur pleite

Die US-Marke Under Armour will ihren österreichischen Vertriebspartner nicht mehr.

Es ist - wenn man von den Verbindlichkeiten ausgeht - eine der größten Pleiten im laufenden Jahr: Über die BMM Sports GmbH mit Sitz in Linz wurde ein Konkursverfahren eröffnet, berichten die Gläubigerschutzverbände. 16 Millionen Euro betragen die Verbindlichkeiten, schreibt der Schuldner im Insolvenzantrag.

Das Unternehmen mit Sitz in der Linzer Petzoldstraße hat Produkte der Sportmarke Under Armour vertrieben - seit 2011 in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien, seit 2021 auch in Österreich.

30 Mitarbeiter sind derzeit noch beschäftigt. Das Unternehmen hat noch ein großes Lager und will das über die bestehenden Handelskunden abverkaufen. Das soll der Masse noch rund eine Million Euro bringen. Dann soll geschlossen werden.

Ab 2021 wurden von einer eigenen Gesellschaft Under Armour-Geschäfte betreiben, die gehören der BMM Retail, ein Schwesterunternehmen des aktuellen Schuldners. Die zwei Stores in der Plus City in Pasching und in der Shopping City Seiersberg sind seit Jänner insolvent und inzwischen geschlossen.

Die BMM Sports hat ihren Schwesterfirmen Darlehen gewährt, die jetzt uneinbringlich sind. Jetzt habe - für die Geschäftsführung völlig überraschend - die amerikanische Sportmarke Under Armour erklärt, dass sie an einer weiteren Geschäftsbeziehung kein Interesse mehr habe und das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet, schreibt der KSV 1870 in einer Mitteilung. Daraufhin hat die Hausbank sämtliche Konten gesperrt.

