"Under Armour"-Händler pleite: PlusCity-Shop betroffen

Die Händler der Marke Under Armour in Dorf an der Pram sind zahlungsunfähig.

Wie berichtet, sind die Unternehmen mit Sitz in Dorf an der Pam (Bezirk Schärding) insolvent. Die Passiva belaufen sich auf rund 4,8 Millionen Euro. Wie der Kreditschutzverband (KSV1870) am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, wurden nun die Konkursverfahren eröffnet. Eine Fortführung ist nicht geplant. Insgesamt sind 26 Mitarbeiter und 63 Gläubiger betroffen.

Die BMM Retail AT GmbH wurde gegründet, um Shops für die Sportartikelmarke "Under Armour" zu errichten und zu betreiben. Seit März 2021 gibt es ein Geschäft in der Plus City in Pasching, im Dezember 2021 folgte eine Eröffnung in Seiersberg/Graz. Heuer im September sollte ein weiterer Shop in der SCS Vösendorf eröffnet werden. Jedoch konnte nie genügend Umsatz oder eine Erhöhung der Kundenfrequenz generiert werden.

Die Sport Performance Retail GmbH wurde 2018 für die Übernahme eines Sportfachgsechäftes für Rad und Ski gegründet. Geplant war, Umsätze mit einem Sport-Onlinehandel zu generieren. Das Geschäft wurde modernisiert, allerdings blieb der notwendige Umsatz wegen der pandemiebedingten Lieferverzögerung danach aus, begründete das Unternehmen gegenüber dem KSV1870. Der Onlineshop "Sportmatter" konnte erst mit starker Verzögerung, nach eineinhalb Jahren, starten. "Die positive Umsatzentwicklung des Onlineshops ging jedoch zu Lasten des Rohertrages und konnte den negativen Ertrag des stationären Handels nicht ausgleichen", heißt es in der Aussendung.

