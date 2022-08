UN-Chef Guterres fordert Steuern auf Übergewinne

Dass Öl- und Gasunternehmen von dieser Krise mit Rekordgewinnen profitierten, sei "unmoralisch", sagte Antonio Guterres am Mittwoch in New York bei der Veröffentlichung des dritten Berichts eines von dem UN-Chef einberufenen entsprechenden Krisenstabes. Er wirft den Firmen "groteske Gier" vor und forderte eine Steuer.