Umweltschutz beim Einkauf: Viele Worte, selten Taten

Die Österreicher bekennen sich zwar gerne lautstark zum Umweltschutz. Ihr täglicher Einkauf bestätigt ihre Haltung hingegen selten, zeigt eine aktuelle Umfrage des Marktforschers GfK im Auftrag des Altstoffrecyclers ARA, die am Mittwoch in Wien vorgestellt wurde. Zum ersten Mal liegt ein Barometer vor, der den Stand Österreichs in Sachen Kreislaufwirtschaft wiederzugeben versucht. Antworten von Unternehmen und Bürgern flossen in den Bericht ein.

Das Umweltbewusstsein generell sowie das Bekenntnis der österreichischen Bevölkerung zur getrennten Verpackungssammlung sind im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Fast 80 Prozent der befragten Konsumenten geben an, die Erhaltung der Natur sei ihnen wichtiger als weiteres Wirtschaftswachstum. Mehr als ein Drittel zeigt sich sogar bereit, für umweltfreundliche Verpackungen mehr Geld auszugeben.

Nicht immer folgen den Worten Taten. Generell gilt bei der Selbsteinschätzung von umweltfreundlichem Konsum oder etwa beim Thema Pfand: "Nachhaltig sprechen, aber bequem handeln. Das heißt, der Konsument handelt anders, als er anderen gegenüber angibt", sagt Ursula Swoboda von GfK.

Getränkeverpackungen sind dafür ein gutes Beispiel. Theoretisch findet eine deutliche Mehrheit der Befragten ein Pfandsystem für Dosen oder Plastikflaschen gut. Doch wenn es darauf ankommt, im Supermarkt zu entscheiden, greifen sie mehrheitlich zur bequemeren Plastikflasche. Da ist das Umweltbewusstsein schnell wieder vergessen. So dümpelt der Pfandanteil seit Jahren auf dem gleichen Niveau dahin, nur bei Bier hat sich das Glasflaschen-Pfandsystem gehalten.

Unternehmen: Unsicherheit

In der Kreislaufwirtschaft, die den sorgsamen Umgang mit Rohstoffen und der Umwelt vom Anfang bis zum Ende des Produktlebenszyklus meint, sehen Österreichs Betriebe laut dem Circular Economy Barometer quer durch alle Branchen eine Chance. Drei von vier Unternehmen geben an, bereits Schritte zu setzen oder diese zu planen. Dazu zählen sie die Abfallvermeidung und Recycling von Gütern und Verpackungen.

Knapp 40 Prozent der Unternehmen halten es jedoch nicht für wichtig, sich als nachhaltiges Unternehmen zu positionieren. Als größtes Hindernis für mehr Kreislaufwirtschaft sehen sie die komplexen Gesetze und hohe Kosten.

Problemabfall Plastik

Bis 2025 muss Österreich seine Plastik-Recyclingquote auf 50 Prozent verdoppeln. „Der Zeitrahmen ist zu kurz“, sagt ARAplus-Chef Harald Hauke.

Erschreckende Zahlen zum weltweiten Plastikflaschen-Konsum (laut Reuters): Täglich werden 1,3 Milliarden Plastikflaschen weggeworfen. Das ergibt übers Jahr einen Berg, dessen Spitze so hoch ist wie das höchste Gebäude der Welt in Dubai, Burj Khalifa, mit 830 Metern