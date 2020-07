Umweltprüfungen in der Kritik

Er forderte eine Beschleunigung der Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Private und staatliche Investitionen von 15 Milliarden Euro befänden sich in der Pipeline. So betrage die Verfahrensdauer bei der S1 (Wiener Außenring) 135 Monate, bei der A26 (Linzer Autobahn) 132 Monate. 40 Prozent der UVP bezögen sich auf Energieprojekte, die brauche es zum Erreichen der Klimaziele, so Kopf.

