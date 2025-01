Umstrittene und teure „Auszeit“: Jede 100. Frau geht in Bildungskarenz

Seit 1998 gibt es die Möglichkeit einer bezahlten Auszeit für Weiterbildung: In den vergangenen Jahren wurde die Bildungskarenz immer öfter in Anspruch genommen. Die Kosten für die öffentliche Hand – Personen in Bildungskarenz erhalten ein Weiterbildungsgeld vom Arbeitsmarktservice – sind auf rund 350 Millionen Euro hinaufgeschossen. Mit den Sozialversicherungsbeiträgen ist es eine halbe Milliarde.