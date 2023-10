Umstellung der Arbeitsverträge führt bei KTM-Entwicklern zu Aufregung

Bei KTM gibt es interne Aufregung: In der Gesellschaft, in der die 850 Entwickler zusammengefasst sind, soll ein Großteil der Belegschaft neue Arbeitsverträge unterschreiben. Ein Teil der Betroffenen will nicht und spricht in einem Mail an die OÖNachrichten von "Knebelverträgen". Das will man im Unternehmen weder im Betriebsrat noch in der Unternehmensleitung so stehen lassen.