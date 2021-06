Umsatzsprung für Poolbauer Steinbach 

Der Tourismus nimmt wieder an Fahrt auf. Der Wunsch der Österreicher, sich ihr Zuhause schön einzurichten und den Garten zu optimieren, hält aber an: Von diesem Trend profitiert auch der Schwertberger Traditionsbetrieb Steinbach. Der Betrieb hat sich vor 20 Jahren auf die Produktion von Aufstellbecken, Whirlpools und Solarduschen spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende August) wurde ein Umsatz von 130 Millionen Euro erzielt.