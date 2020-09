Die Saatbau Linz schreibt zum 70-Jahr-Jubiläum ein weiteres erfolgreiches Kapitel in ihrer Geschichte. So ist der Konzernumsatz im Vergleich zum Rekordjahr 2018 um weitere sieben Prozent auf 193 Millionen Euro gestiegen. Genossenschaftsobmann Hans Ecker, Aufsichtsratsvorsitzender Gottfried Schachinger und Geschäftsführer Josef Fraundorfer präsentierten den Jahresabschluss 2019 am Dienstagabend in der Landwirtschaftskammer auf der Linzer Gugl.