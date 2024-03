Umsatzrekord bei der Porsche Holding Salzburg

Europas größtes Automobilhandelshaus, die Porsche Holding Salzburg, hat im Vorjahr mit 29,4 Milliarden Euro (plus 14,1 Prozent) so viel umgesetzt wie noch nie. 747.700 Neuwagen wurden abgesetzt, das waren um 13,9 Prozent mehr als 2022, heuer soll an die Entwicklung aus 2023 "angeschlossen werden".

Diese Zahlen nannte am Dienstag Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung. Für den Importeur sind 35.900 Mitarbeiter in 29 Ländern tätig. Der Erfolg basiere auf einem "robusten Geschäftsmodell, mit dem wir regionale Schwankungen ausgleichen können, jahrzehntelanger Erfahrung in sich ständig verändernden Märkten sowie einer klaren Strategie".

Umsatzstärkster Einzelhandelsmarkt war Deutschland mit 4,8 Milliarden Euro (plus 22,5 Prozent). Der Erlös in China, bisher stärkster Wachstumsmarkt, sank um 15 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro.

