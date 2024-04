Umsatzplus für Büromöbelhersteller hali

Das Wachstum von 55 auf 63,5 Millionen Euro Umsatz sei ein Plus von 15 Prozent, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Zurückgeführt wird das auf das verstärkte Investment vieler Unternehmen in moderne Büromöbel und die gestiegene Nachfrage nach Produkten aus regionaler Herstellung. 2024 werde hali eine neue volldigitalisierte Montagelinie in Betrieb nehmen.

In Zeiten eines großen Fachkräftemangels seien sich viele Unternehmen "bewusst, dass sie ihren Mitarbeitenden optimal ausgestattete Arbeitsplätze zur Verfügung stellen müssen", betont hali-Geschäftsführer Daniel Erlinger. Die Lieferkettenproblematik habe die regionalen Hersteller gestärkt. Als wesentliche Erfolgsfaktoren führt Erlinger "die hohe Qualität und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis" von hali-Produkten an.

Zielmärkte Österreich und Deutschland

Die Exportquote habe zwölf Prozent betragen, wobei vor allem der Absatz im Hauptexportland Deutschland deutlich gesteigert worden sei. Man begleite ausgewählte Key Accounts europaweit, die Zielmärkte seien aber weiterhin Österreich und Deutschland, hieß es. Der vor drei Jahren gestartete Online-Shop werde ständig weiterentwickelt.

240 Beschäftigte produzierten im abgelaufenen Geschäftsjahr am Standort Eferding rund 115.000 Büromöbel für Start-ups, KMU, Großunternehmen sowie für Endkonsumenten. Das verwendete Holz stamme nahezu ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. hali ist mit sieben Vertriebsniederlassungen in Österreich und Außendienstmitarbeitern im südlichen Deutschland vertreten.

