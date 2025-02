Umsätze im Handel sanken das zweite Jahr in Folge

2024 war für den heimischen Handel kein einfaches Jahr: Es wurden das zweite Jahr in Folge nominelle Umsatzrückgänge und das dritte Jahr in Folge abnehmende Absatzmengen verzeichnet. Zwischen Jänner und November sind die Handelsumsätze nominell um ein Prozent bzw. 3,1 Milliarden Euro zurückgegangen. Um Preissteigerungen bereinigt liegt das Minus bei 3,6 Prozent, wie die Wirtschaftskammer am Freitag bekannt gab. 2022 war das reale Minus bei 1,1 Prozent und 2021 bei 3,6 Prozent gelegen.

Im Großhandel gab es Umsatzrückgänge, besser entwickelte sich der Einzelhandel: „Trotz anhaltender Kaufzurückhaltung der Konsumenten kann der Einzelhandel im Vorjahr sowohl ein nominelles Umsatzwachstum als auch ein geringes reales Konjunkturplus verbuchen. Die Umsätze stiegen im Gesamtjahr 2024 österreichweit nominell um plus 2,1 Prozent bzw. um rund 1,8 Milliarden Euro. Mit einem Plus von 3,0 Prozent liegt hier Oberösterreich sogar über dem bundesweiten Durchschnitt“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. 100.000 Mitarbeiter sind in Oberösterreich im Handel beschäftigt.

Branchensprecher Martin Sonntag Bild: Sabine Kneidinger

Gut schlug sich im Vorjahr der Lebensmitteleinzelhandel mit einem nominellen Umsatzplus von 4,3 Prozent, gefolgt von Drogerien (plus 4,0 Prozent), Schmuck (plus 3,3 Prozent) und Blumen (plus 3,3 Prozent). Der Elektrobereich (plus 2,6 Prozent) und der Onlinehandel (plus 2,0 Prozent) verzeichnen ebenfalls ein Plus.

Für 2025 zeigt Sonntag sich zuversichtlich: Sinkende Großhandels- und Energiepreise würden sich positiv auf den Einzelhandel auswirken. Dazu kämen steigende Realeinkommen und die Prognosen der Wirtschaftsforscher, die ein leichtes Wachstum sehen, was auf wachsenden Konsum hoffen lasse.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper