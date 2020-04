Umfrage: Manager sind überzeugt, gut durch die Corona-Krise zu steuern

Teilweise überraschende Antworten hat eine aktuelle EY-Umfrage unter Führungskräften in Österreich gebracht. Während das Bild großer Teile der heimischen Wirtschaft in der Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen von Hilferufen und Durchhalteparolen geprägt war, versprühen die befragten Manager trotz der schweren Wirtschaftskrise Selbstbewusstsein und Zuversicht.

Rund zwei von drei Befragten (65 Prozent) sehen ihr Unternehmen gut oder sogar ausgezeichnet für eine Ausnahmesituation wie die aktuelle Coronakrise gerüstet. Immerhin 28 Prozent bezeichnen sich als ausreichend gerüstet, nur acht Prozent geben an, nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Besonders gut vorbereitet sind nach eigenen Angaben Industrie- und große Unternehmen mit einem Umsatz über 200 Millionen Euro.

Wichtigste Themen für die Befragten sind derzeit Liquiditäts- und Arbeitsplatzsicherung, Akquisition und Halten von Aufträgen sowie der Erhalt der Wertschöpfung. Trotz aller Maßnahmen und Hilfen rechnen 80 Prozent der Befragten für das Geschäftsjahr 2020 mit Umsatzeinbußen, nur drei Prozent erwarten höhere Umsätze. Beim Personalstand planen 21 Prozent Jobabbau, 46 Prozent erwarten keine Veränderung. Sechs Prozent wollen neue Mitarbeiter einstellen.

Bei den konkreten Fragen nach Maßnahmen in der Krise zeigt sich dann die angespannte Situation der Firmen doch etwas mehr. Etwa die Hälfte der österreichischen Unternehmen setzt derzeit Sparmaßnahmen oder Kürzungen um. Liquiditäts- und Arbeitsplatzsicherung hätten nun Priorität, sagte Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich.

Lehren aus der Krise

Auf die Frage, welche Lehren sie aus der Krise ziehen würden, fallen die Antworten der Führungskräfte eher spärlich aus. Für 15 Prozent sind gar keine Lehren notwendig. 15 Prozent wollen das Krisenmanagement künftig optimieren, und 13 Prozent wollen die Digitalisierung vorantreiben und künftig mehr Möglichkeiten zum Homeoffice bieten. Sieben Prozent wollen die IT-Infrastruktur verbessern, sechs Prozent wollen Schutzausrüstung vorrätig halten. Eine "regionalere Denkweise entwickeln" wollen nur rund zwei Prozent der Befragten.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at