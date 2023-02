Umfrage in Linz: Wie stehen Sie zur Teilzeitdebatte?

Am Sonntag bekräftigte Kocher seine Forderung, Vollzeitarbeit wieder attraktiver zu machen. Gleichzeitig wiederholte er in der "ZiB 2", dass Menschen mit Betreuungspflichten und solche mit Gesundheitseinschränkungen nicht von eventuellen Verschlechterungen bei der Teilzeit betroffen sein sollen.

In Oberösterreich arbeiten laut Statistik Austria 31,1 Prozent der Arbeitnehmer in Teilzeit. Die OÖN-Trainees Sarah Kowatschek und Verena Mitterlechner haben Passanten in Linz befragt:

Autor Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek

Autor Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner