Wolfgang Litzlbauer, zuletzt beim Zulieferer Miba, tritt heute als Vorstandschef beim Amstettner Leitbetrieb Umdasch an. Die OÖN berichteten. Der Nachfolger von Andreas Ludwig kommt mitten in einer "sehr erfreulichen" Phase. Das erste Halbjahr sei "äußerst positiv" gelaufen, heuer sei das Vorkrisenniveau von 2019 erreichbar, was Umsatz und Ergebnis betrifft. Das berichtet das Unternehmen anlässlich der Veröffentlichung der Jahreszahlen 2020.