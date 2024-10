Umbrüche an der Spitze: Wie sich der heimische Sporthandel neu ordnet

Frischer Wind weht in Österreichs Sportartikelhandel: In den vergangenen Wochen und Monaten gab es Führungswechsel bei den vier größten Unternehmen in der Branche. Die OÖN liefern einen Überblick. Intersport Österreich: Es ist eine Rückkehr zu alter Wirkungsstätte: Der Handelsspezialist Franz Koll folgte dem Deutschen Thorsten Schmitz mit 1. September als Chef bei Intersport Österreich. Zuletzt bekleidete der 57-jährige Leondinger Führungspositionen bei der Heimwerkerkette 3e und dem