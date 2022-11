In der Landwirtschaftskammer Oberösterreich kommt es zu Personalwechseln: Michael Wöckinger (47) aus Ried in der Riedmark übernimmt von Franz Vogelmayer, der in Ruhestand tritt, die Leitung der großen Abteilung Tierhaltung. Als Verantwortlicher für Rinder- und Milchwirtschaft folgt ihm sein Mitarbeiter Felix Seyfried (29) aus St. Florian am Inn nach; dieser hat das Boku-Doppelstudium für Nutztier- und Pflanzenwissenschaften absolviert.